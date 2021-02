Incredibile quanto successo a Giarre, dove una donna ha aggredito il suo compagno con martellate e coltellate per gelosia.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la donna di 49 anni è stata arrestata per tentato omicidio, dopo che ha visto le foto dell’ex fidanzata nel cellulare del suo compagno. La donna dopo che la figlia della coppia è uscita per andare a scuola, ha aggredito il compagno con un martello colpendolo alla testa, come se non bastasse ha tentato di dare una coltellata al cuore dell’uomo di 68 anni. L’intervento di un agente di polizia ha evitato la tragedia.