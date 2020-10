Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile” in onda su TRM.

Ecco quanto affermato:





«Palermo-Potenza a rischio rinvio? No, il protocollo sanitario parla chiaro. I calciatori che risulteranno negativi potranno allenarsi in squadra, il Palermo ha provveduto ad isolare i calciatori in una bolla. La partita contro i lucani si giocherà: bastano 13 giocatori, compreso il portiere. Il regolamento dice questo. A 48 ore dalla partita faranno il tampone che determinerà il fatto se potranno giocare o meno».