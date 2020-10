Francesco Ghirelli, in un’intervista rilasciata a La Nazione, afferma come le difficoltà della formazione trapanese non erano note al momento dell’iscrizione al campionato di serie C:

«Trapani è un capitolo doloroso. La documentazione e le verifiche all’iscrizione ci dicevano che la situazione era a posto ma non è stato così e si è arrivati all’estromissione dal campionato. Una brutta vicenda che ci dice come le società che scendono dalla B spesso abbiamo problemi legati ai contratti pluriennali dei giocatori che in terza serie non sono sostenibili».