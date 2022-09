Intervistato da “TMW” Silvan Hefti, difensore del Genoa ha rilasciato le seguenti parole:

«Abbiamo fatto una buona preparazione e in Coppa Italia abbiamo fatto bene. Dopo non ci sono state partite facili. Gli avversari sono forti, noi dobbiamo fare meglio come squadra e ci sono alcuni punti in cui dobbiamo migliorare. In cosa dobbiamo crescere? In alcuni aspetti. Dobbiamo migliorare la nostra idea di pressing e farlo tutti insieme al 100%. Dobbiamo fare di tutto per creare buone occasioni da gol in partita, avere un fluente possesso palla per creare più occasioni da rete chiare per segnare di più. E’ sempre bello segnare un gol anche se poi però non abbiamo vinto. Vincere le partite, ovviamente, è più importante però il Parma è un ottimo avversario. Non ci sono partite facili, abbiamo fatto di tutto per vincere ma alla fine abbiamo pareggiato. Per me è importante vincere, è il punto più importante. Poi certamente è bello segnare o fare assist ma la cosa più importante è che la squadra vinca. Poi anche non far segnare gli avversari è fondamentale”.

«Campionato? n Come ho detto, sarà una stagione molto difficile e complicata. Ci sono tante squadre che vogliono ottenere la promozione in A. Sarà anche interessante per noi per mostrare quello di cui siamo capaci. Siamo in una grande società, abbiamo una grande squadra e questo lo vogliamo dimostrare sul campo. Se faremo così, disputeremo delle buone partite. E se disputeremo delle buone partite, vinceremo e avremo una buona stagione».