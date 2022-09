Alexander Blessin, tecnico del Genoa è intervenuto in conferenza stampa, in vista del derby di domani (ore 14:00) contro la Spal.

Ecco le sue parole:

«Sappiamo che sono forti in casa. I tifosi della Spal sono simili a quelli del Palermo, anche se lo stadio è più piccolo di quello siciliano. Dipende molto da noi, non farli entrare in partita ed avere il possesso della gara. La squadra ha buoni giocatori e un bravo tecnico con tanta esperienza. Hanno giocatori di qualità come Esposito“. I rossoblù però hanno tra le mani un talentino di nome Puscas che si è distinto anche con la sua Nazionale durante la Nations League: “Per noi è molto importante. Prima ho detto che sarebbe un bene avere giocatori qui per allenarsi ma in questo caso sono molto felice che abbiano giocato in nazionale Puscas ha fatto doppietta e messo minuti nelle gambe. Per un attaccante è importante per rinforzare il carattere, può essere che abbia uno spezzone in più. Anche Frendrup ha segnato in nazionale, peccato che abbiano perso il playoff. Ma stando dieci giorni fuori dalla nazionale, che gioca un altro tipo di calcio, è bello vedere come rientrano. Loro hanno fatto bene ora vediamo chi scegliere, la squadra è forte. Ho diversi punti domanda in testa».