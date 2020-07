L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della donna morta ieri a Mondello a seguito di un malore mentre nuotava. «Si è sentita male tra le 12 e le 13 – racconta una testimone -, l’ambulanza è arrivata circa 15 minuti dopo, ma non è servito neppure il suo intervento. Purtroppo non c’era nessun defibrillatore in spiaggia, prima dell’arrivo del 118 hanno portato un macchinario, non so cosa fosse e da dove provenisse, ma sembra che nessuno sapesse usarlo. Le hanno fatto un lungo massaggio cardiaco, forse ha rigettato dell’acqua, ma non ha mai ripreso conoscenza».