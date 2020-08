L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione delle scuole in Sicilia. Pronte direttive che integrano le regole già impartite ai presidi. Si invitano docenti e personale amministrativo ad eseguire almeno il test sierologico prima dell’inizio delle lezioni. Lagalla precisa che «non ci sarà un obbligo ma una adesione volontaria alla richiesta di eseguire il test». La direttiva ribadirà l’invito a vaccinarsi contro l’influenza «L’obiettivo in questo caso – aggiunge Lagalla – è quello di prevenire caos e panico. Dobbiamo evitare che una influenza possa essere scambiata per un sintomo del Coronavirus scatenando il panico».

La data di inizio delle lezioni resta quella del 14 settembre con facoltà di scaglionare il primo giorno per le varie classi fino al 18. Bisogna trovare nuovi spazi per “spalmare” gli studenti su un’area maggiore assicurando la distanza minima. A tal proposito, Lagalla firmerà nei prossimi giorni un accordo con la Cei siciliana per utilizzare locali appartenenti ai complessi delle chiese.