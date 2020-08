L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del tennis. Sara Errani è tornata. Grande prestazione al Palermo Ladies Open, sconfitta Krystina Pliskova, 69 del mondo, e quarto di finale. La bolognese – scrive il quotidiano – ha giocato in stile bei tempi, quando era una regina della terra battuta.

È il successo di ieri la conferma in vetta a tutte le giocatrici del mondo in attività su questa superficie per successi (180), con l’ottantesimo quarto di finale in carriera.