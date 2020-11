L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cambio di regolamento dei play-off in Serie C.

Alle 27 squadre che si classificheranno dal secondo al decimo posto nei tre gironi, infatti, dovrà aggiungersene un’altra. Quella che in passato era la vincitrice (o la finalista perdente) della Coppa Italia di C, che però quest’anno non verrà disputata.





La ventottesima squadra verrà individuata scegliendo l’undicesima classificata nel girone in cui partecipa la migliore quarta in classifica.

Sul fronte salvezza, nel girone del Palermo non ci saranno retrocessioni dirette, ma soltanto tramite i play-out. Clicca qui per il regolamento ufficiale.