Gds: “Palermo, tre guasti. Comincia l’emergenza idrica”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza idrica a Palermo.

La lotta alla siccità passa anche da una rete idrica senza falle e dai lavori di manutenzione ai serbatoi. Che nella giornata di ieri hanno lasciato all’asciutto gran parte dei quartieri della città, la frazione di Portella di Mare a Misilmeri, e Balestrate. L’Amap è stata costretta a intervenire sulla condotta di Scillato per quel che riguarda Misilmeri, ma soprattutto sulla rete di alimentazione che corre lungo viale Regione Siciliana, colpita da gravi perdite d’acqua.

Questo intervento è stato il più delicato, durato quasi dieci ore, e ha interessato Noce, Uditore, Calatafimi, Roccella, Bonagia, Falsomiele e le zone limitrofe. I residenti sono stati costretti a ricorrere ai recipienti e alle cisterne. Ed eccolo, il razionamento tanto annunciato, anche se di durata limitata. I guasti sono dappertutto, è necessario ripararli per evitare perdite e ulteriori difese. Ma a Borgo Nuovo ci sono famiglie indifese: qui l’azienda Acquedotto era intervenuta già l’altro ieri per la manutenzione del serbatoio.

Lavori che gli operatori sono stati costretti a prolungare anche nella giornata di ieri «per problemi tecnici», ha fatto sapere Amap. Ma l’avviso non ha raggiunto gli abitanti della zona. «Un problema davvero serio, durato per molte ore – racconta Giusi Contino, residente in via Bagheria -. Non eravamo a conoscenza di questi ulteriori interventi. In questo modo la situazione diventa ingestibile. Per fortuna in casa mia siamo due persone, ma ci sono anche famiglie con 4 o 5 componenti».

«Da noi una signora anziana è rimasta senza acqua – attacca invece Daniela Cannizzaro, che risiede in via Tindari -. Abbiamo i serbatoi ma non usandoli spesso capita che poi di punto in bianco abbiano dei problemi. A quel punto che si fa? La comunicazione è inserita nel sito web? – si chiede -. Una persona anziana come fa? Ad esempio nella mia famiglia beviamo l’acqua del rubinetto, filtrandola con l’apposita brocca. Se non sono provvista di acqua minerale in casa come faccio?». Tante le domande spinte dalla rabbia per gli stenti vissuti ieri, cui si aggiunge la lamentela di Francesco Stabile: «Siamo stati avvisati per la giornata di martedì – dice – ma oggi (ieri,

ndr) non sapevamo di nuovi lavori. E senza sapere nulla ci siamo trovati senza acqua. Abbiamo svuotato tranquillamente i bidoni e poi l’amara sorpresa».

Amap ha spiegato che «fin dalle prime ore del mattino l’avviso era stato pubblicato sulla bacheca del sito web e nella sezione segnalazioni e guasti. Si è trattato di un imprevisto di natura tecnica – ribadisce l’azienda – e i nostri call center hanno risposto per tutto il giorno fornendo tutte le informazioni del caso per spiegare ai residenti cosa stesse succedendo».