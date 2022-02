L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla rivoluzione del traffico a Palermo.

Il centro storico, ma non solo: anche zone residenziali come via Mario Rapisardi e aree come quella di via Dante o prima della salita di Monte Pellegrino. Da sabato fino al 19 febbraio mezza città diventa set cinematografico per le riprese di due fiction. Quella della Rai «Il generale Dalla Chiesa», che sarà interpretato da Sergio Castellitto e quella Mediaset «La ragazza di Corleone» che vedrà protagonista Rosa Diletta Rossi. Se per la serie Rai le ri[1]prese dureranno una settimana, per quella Mediaset i ciak inizieranno da lunedì.

«Il generale Dalla Chiesa» Dalle 4 del 12 alle 18 del 19 febbraio divieto di sosta istituito in piazza Marina, tra corso Vittorio Emanuele e via Lungarini. In questo tratto stop alla circolazione del traffico durante le riprese. Mentre in corso Vittorio Emanuele e via Quattro Aprile zona rimozione dalle 4 alle 19 del 16 febbraio. In via Re Federico, invece, tra via Salvatore Spataro e via Giovanni Pacini non si potrà posteggiare dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio. Le riprese per questa fiction si sposteranno anche nella zona di via Dante.

Dunque, in piazza Stazione Lolli, davanti al teatro Dante, sarà in vigore la zona rimozione dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio, mentre in via Salvatore Spataro, tra via Dante e via Re Federico, sarà vietato posteggiare dalle 9 del 14 febbraio alle 4 del 15 febbraio. E poi ancora altri divieti di sosta in: via Torquato Tasso, tra via Mario Rapisardi e via Giuseppe Giusti (dalle 10 del 15 febbraio all’una del 16 febbraio); dalle 4 alle 19 del 16 febbraio in piazza Meli, corso Vittorio Emanuele, tra via Bottai e via Roma e tra via Porta Nuova e piazza della Vittoria, via Maqueda, tra via del Bosco e piazza Bellini e piazza Colonna; in via Cavour, tra via Vincenzo Riolo e via Carella (dalle 6 del 17 febbraio alle 16 del 19 febbraio); via Principe di Scordia, tra via Cavour e via Francesco Guardione (dalle 4 del 17 febbraio alle 16 del 19 febbraio).