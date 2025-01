Gds: “Palermo, tanto movimento sul mercato ma ancora nessuna mossa concreta”

Il Palermo continua a lavorare sottotraccia per rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Dionisi nuovi elementi capaci di alzare il livello qualitativo del gruppo. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli slot per i giocatori “over” vedono attualmente 17 caselle occupate su 18, lasciando spazio per un solo innesto esperto. Diverso il discorso per gli “under” (nati dal 2001 in poi), dove non ci sono limiti numerici.

Situazione in entrata e in uscita

Per il ruolo di terzino sinistro, i nomi di Di Chiara e Barreca rimangono valide ipotesi, ma al momento le trattative sono in stand-by. Torna di moda anche il profilo di Wieteska, già accostato al Palermo nelle precedenti sessioni di mercato. In uscita, Peda è il principale indiziato per lasciare il reparto arretrato, mentre a centrocampo è Saric il nome più caldo.

Il bosniaco ha rifiutato le offerte provenienti dalla Turchia e sembra preferire una soluzione italiana, con Salernitana e Frosinone tra le possibili destinazioni. Da escludere, invece, l’ipotesi Kasami. Per quanto riguarda Insigne, il suo futuro rimane da definire, nonostante un sondaggio iniziale da parte del Bari.

Attacco e opportunità

In avanti, le piste che portano a Gytkjaer e Lapadula si stanno raffreddando. Il Palermo sta monitorando il mercato alla ricerca di opportunità, ma il “gioco degli incastri” non è ancora partito. Come sottolinea Radicini, “il club resta vigile alla finestra, pronto ad accelerare al momento giusto”.