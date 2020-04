L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della serie C che per il Palermo potrebbe arrivare in 40 giorni. A proposito della ripartenza del campionato dei dilettanti, Sibilia ha parlato così: «Se devo dire con certezza quello che succederà – dichiara a Sportitalia – non sento di pronunciarmi. Si faceva l’ipotesi del 17 maggio e se dovessimo ripartire nella seconda metà di maggio, chiuderemo il campionato a fine giugno. Noi vogliamo impiegare 40 giorni per farcela, ripartendo dall’ultima giornata, ma bisogna aspettare i fatti. Dal 14 aprile termina il provvedimento del Governo, noi siamo pronti a discutere». Ma qualora le misure di sicurezza previste dagli ultimi decreti venissero confermato, la strada per un rientro sul campo a maggio sarebbe in salita.