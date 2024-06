L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla questione rinnovo per Jacopo Segre.

Il Palermo deve anche risolvere la grana rinnovo con Jacopo Segre. Grana perché il contratto del centrocampista rosanero scadrà nel 2025, una data pericolosamente vicina per un elemento che ha molte richieste sia in Serie A che in B.

Il rinnovo di contratto sembrava cosa fatta fino a qualche mese fa, con le parti che avevano messo a punto il grosso dell’accordo e si erano date appuntamento per limare i dettagli. Con il cambio di ds la prospettiva è cambiata, perché la trattativa del rinnovo va ridiscussa con De Sanctis, che dovrà anche valutare determinate scelte di concerto con il nuovo allenatore Dionisi.

Segre potrebbe (e dovrebbe) ancora rientrare nei piani del Palermo e, dunque, il rinnovo non è un argomento chiuso. Ma intanto sul giocatore si è fatto sotto il Pisa, attraverso quello che sarà, con ogni probabilità, il suo nuovo allenatore, ovvero Pippo Inzaghi. L’ex milanista, infatti, è un estimatore del numero 8 rosanero e avrebbe chiesto informazioni per portarlo in Toscana. Segre, tuttavia, è molto legato a Palermo e più volte ha espresso il desiderio di restare e rinnovare con i rosanero che, adesso, dovranno sciogliere le riserve per evitare che…sia troppo tardi.