Gds: “Palermo, occhio alle banconote false in città”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla truffa che gira a Palermo, quella delle banconote false.

Banconote false, diminuisce la circolazione ma attenti comunque alle truffe. Le probabilità di riceverne qualcuna come resto non sono elevate e nel 2023 sono stati individuati solo 16 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, uno dei livelli più bassi mai registrati dopo l’introduzione dell’euro. «Ma occorre restare vigili soprattutto dopo il recente sequestro di circa 4.000 euro ad opera dei carabinieri in città – spiega Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi – dopo i fatti di cronaca che hanno interessato la Sicilia. Insomma non si deve abbassare la guardia.

Proprio a febbraio i militari hanno arrestato uno spacciatore minorenne che in tasca aveva 350 euro di banconote palesemente false e altri 3.700 euro falsificati dello stesso taglio presso la propria dimora. A settembre del 2023 la Polfer di Messina aveva arrestato un ventenne accusato di spendita e introduzione di monete false. Il soggetto aveva acquistato nella biglietteria della stazione di Messina, biglietti ferroviari utilizzando appunto denaro contraffatto. Gli agenti riuscirono a rintracciare l’uomo trovandolo in possesso di 17 banconote da 100 euro, tutte false e di altri 2.500 euro presumibilmente falsi anche questi presso l’abitazione del giovane. Ma sono solo i casi noti.