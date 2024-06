Gds: “Palermo, monopattini e bici a rischio. In via Crispi regna il caos”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos in Via Crispi tra bici e monopattini a rischio.

La sicurezza per monopattini e biciclette in via Roma a Palermo è in netto peggioramento. Gli utenti di questi mezzi, sfrattati da via Maqueda senza alternative adeguate, sono sempre più spesso vittime di incidenti. Secondo i dati del Comune, via Roma è ora la terza strada più pericolosa della città, dopo via Messina Marine e viale Regione Siciliana.

Incidente e Statistiche Preoccupanti

L’ultimo incidente è avvenuto ieri all’incrocio con via Bentivegna, dove una ragazza su un monopattino è stata coinvolta in un incidente con una Fiat Punto. Fortunatamente, l’episodio non ha richiesto l’intervento di polizia o ambulanze, ma contribuisce alle statistiche allarmanti: 62 incidenti e 58 feriti.

Situazione Critica e Richieste

Comitato Per una Mobilità Sostenibile a Palermo: Dario Stellino e il comitato hanno raccolto 2500 firme chiedendo una ciclovia in via Roma e la prosecuzione della pista ciclabile di via Dante. Finora, però, hanno ricevuto solo promesse. Stellino sottolinea la necessità di maggiori controlli nelle zone pedonali, dove esiste già una legge che obbliga a procedere a piedi spingendo la bici.

Condizioni della Strada: Il comitato ha pubblicato un video denuncia sulle condizioni pericolose della strada, evidenziando buche, avvallamenti e tombini sconnessi che rendono pericolosa la circolazione dei mezzi più fragili.

Testimonianze e Proposte

Riccardo Vinciguerra: Avvocato e membro del comitato, Vinciguerra ha raccontato di essere scivolato a causa di una buca mentre percorreva via Roma per raggiungere il palazzo di giustizia.

Antonio Nicolao: Vice presidente della circoscrizione, Nicolao critica la mancanza di una divisione chiara tra le carreggiate e ritiene che l’istituzione della “zona 30” non sia sufficiente a rendere prudenti gli automobilisti. Propone l’introduzione di targhe per monopattini e biciclette e un limite di velocità di 6 km/h per l’accesso a via Maqueda.

Conclusioni

La situazione della sicurezza stradale per monopattini e biciclette in via Roma è critica e necessita di interventi urgenti. Il comitato Per una Mobilità Sostenibile a Palermo continua a chiedere soluzioni concrete per garantire la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada.