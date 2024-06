Gds: “Palermo, lo Spezia tenta Lucioni con un contratto biennale”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul futuro di Lucioni.

Il Palermo è attivamente impegnato nella ristrutturazione della squadra per soddisfare le esigenze tattiche del tecnico Alessio Dionisi. Uno degli obiettivi principali è l’acquisizione di Vandeputte dal Catanzaro, nonostante l’elevato costo del suo cartellino, valutato a 3,5 milioni di euro, cifra che ha scoraggiato altre squadre come Udinese e Torino. Il Palermo considera la possibilità di includere contropartite, come Soleri, per rendere l’operazione più conveniente, anche se Soleri sembra avere già un’intesa con lo Spezia.

Oltre a rafforzare l’attacco, il club è alla ricerca di opportunità di mercato, come quella rappresentata dal giovane talento Vata del Celtic, su cui c’è anche l’interesse del Watford. Il Palermo spera di vincere la concorrenza con un’offerta di contratto pluriennale.

Per quanto riguarda la situazione dei portieri, il Palermo sta considerando Jeroen Zoet come possibile seconda scelta, mentre Mirko Pigliacelli sembra in procinto di lasciare il club per un ruolo da titolare altrove. Anche la difesa ha bisogno di attenzioni, con il contratto di Marconi in scadenza e Lucioni attratto da altre offerte, mentre i profili di Nikolau e Ferrari emergono come opzioni valide, nonostante l’interesse di club di Serie A renda le trattative complesse.

A centrocampo, i nomi di Mazzitelli e Hasa sono in cima alla lista dei desideri del Palermo, sebbene ci siano difficoltà nelle negoziazioni. Infine, il club ha nominato Francesco Farina come nuovo responsabile del settore giovanile, un professionista con esperienze precedenti in club importanti come Inter, Crotone e Atalanta.