Gds: “Palermo, l’affare Allende non si fa più. De Sanctis cerca un’altra punta”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’affare Allende saltato e su un altro obiettivo di De Sanctis per l’attacco.

All’improvviso, come spesso accade nelle questioni legate al calciomercato, la trattativa tra il Palermo e il Celta Vigo per Tadeo Allende ha subito una brusca frenata. Non è la prima volta che tra i due club sorgono divergenze, soprattutto riguardo alla formula del trasferimento. Il Celta Vigo, che ha acquistato l’argentino per 4,5 milioni di euro appena otto mesi fa dal Godoy Cruz, vorrebbe monetizzare il più possibile: Allende è un attaccante che, sotto la gestione tecnica di Benitez, aveva trovato spazio in campo, mostrando qualità tecnico-tattiche che lasciavano presagire un futuro promettente. Tuttavia, con il cambio in panchina e l’arrivo di Claudio Giraldez Gonzalez, è arrivata l’improvvisa decisione di liberarsi dell’attaccante. Il Palermo è interessato all’argentino, ma solo a determinate condizioni. Il direttore sportivo rosanero lo vorrebbe portare in Sicilia con un prestito, eventualmente con diritto di riscatto, mentre gli spagnoli preferirebbero una cessione definitiva o con obbligo di riscatto. La continua insistenza del club spagnolo ha spazientito De Sanctis, che ha rallentato la sua corsa verso Allende, rivolgendo l’attenzione verso altre opzioni.

Con la chiusura della sessione di mercato ormai imminente (domani a mezzanotte), il Palermo cercherà subito di concludere l’acquisto di un profilo che possa affiancare Henry e Brunori nel reparto offensivo per il resto della stagione. De Sanctis ha dimostrato in queste settimane di avere buoni contatti con i mercati esteri, in particolare quello francese e turco (vedi gli acquisti di Appuah e Baniya). Non è escluso che il nuovo attaccante del Palermo arrivi proprio da uno di questi due mercati. Le notizie che circolano suggeriscono che il profilo individuato da De Sanctis provenga dalla Francia. In ogni caso, il Palermo è determinato ad acquistare un altro attaccante. Tuttavia, l’ipotesi Allende, per motivi puramente burocratici, sembra ormai abbandonata.

I rosanero hanno attualmente 17 giocatori nella lista A, quella dedicata agli over 23, il che significa che De Sanctis ha ancora uno slot a disposizione per inserire un giocatore di esperienza a disposizione di Dionisi. Gomis non è incluso in questa lista per ovvi motivi, così come Broh, che continua ad allenarsi con il gruppo rosanero ma è in attesa di trovare una nuova sistemazione sul mercato. Tra i nomi probabili nella lista di De Sanctis non ci sono né Caputo né Lapadula. Per caratteristiche tecniche, entrambi i giocatori non soddisfano le richieste del tecnico Dionisi, che sta cercando un attaccante in grado di giocare sia come esterno che come prima punta. Inoltre, per una questione puramente anagrafica, il Palermo preferisce puntare su elementi più giovani.