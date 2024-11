Gds: “Palermo Insigne e…stop, mancano i gol decisivi nel finale”

Il Palermo sta cercando di ritrovare quella “zampata vincente” che in passato ha spesso fatto la differenza, sia per strappare punti insperati sia per infiammare il Barbera o il settore ospiti in trasferta. Come riportato dal Giornale di Sicilia, una delle principali difficoltà emerse in questa prima parte di campionato è l’incapacità di capitalizzare nei momenti chiave delle partite, soprattutto nei minuti finali.

Un confronto con la stagione scorsa evidenzia una differenza netta: nel campionato 2023/24 il Palermo si era distinto come la squadra più prolifica della Serie B oltre il 90’, segnando ben 9 gol nei minuti di recupero. Impossibile dimenticare la rete di Stulac al 104’ contro lo Spezia, un record assoluto per il gol più tardivo in un campionato italiano. Anche a Santo Stefano, sempre contro la Cremonese, il centrocampista sloveno firmò un gol decisivo al 97’, regalando tre punti fondamentali ai rosanero.

Adesso, però, questa caratteristica sembra essere sparita. L’unico gol segnato negli ultimi 15 minuti in questa stagione è stato quello di Insigne al 76’ contro la Cremonese, che valse una vittoria importante. Le altre reti nei minuti finali, invece, hanno solo arrotondato risultati già decisi, come nel caso di Insigne contro il Südtirol o di Brunori su rigore contro la Juve Stabia.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, questa difficoltà a incidere nei finali di gara rappresenta una mancanza rispetto alla scorsa stagione, quando il Palermo riusciva spesso a ribaltare le partite o a ottenere punti decisivi nella seconda frazione di gioco. Adesso, l’obiettivo per i rosanero è tornare a ruggire fino alla fine, sfruttando anche i minuti di recupero per fare la differenza e recuperare terreno in classifica.