L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui creditori del vecchio Palermo. Tutti cercano di recuperare qualche soldo dal fallimento e c’è pure il “pool” di legali che ha curato il passaggio delle quote ad Arkus Network, oltre agli avvocati che hanno difeso il club dalle vicende giudiziarie. Chi vanta il maggior credito è l’avvocato Pantaleone, ammesso come creditore privilegiato per 263.197,21 euro a fronte di una richiesta pari a 578.708,44.

L’avvocato Gattuso, che ha difeso Zamparini dalla richiesta di domiciliari, su 90.158 euro richiesti, è stato ammesso come creditore privilegiato per 47.176,11 euro. Di Ciommo, che ha curato la difesa del club in sede sportiva, su 207.118,11 euro richiesti, è stato ammesso per 56.736,39 euro.