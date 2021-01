L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del momento poco felice del Palermo.

Sei sconfitte in un girone, una pietra tombale sulle ambizioni di promozione – scrive il quotidiano -. Il Palermo chiude la prima metà di campionato con sei ko su diciotto gare, un numero che già di per sé dimostra le difficoltà degli uomini di Boscaglia, ma che soprattutto mortifica ogni velleità di risalita. Nelle quattro occasioni in cui i rosanero hanno ottenuto il pass per la Serie B, infatti, non si è mai andati oltre le sei sconfitte in tutto il campionato.





In pratica, per cercare di pareggiare quanto fatto negli anni delle promozioni, il Palermo dovrebbe condurre un girone di ritorno da imbattuto.