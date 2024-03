Gds: “Palermo, furbetti della Ztl. Ristretta la lista bianca”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui furbetti della ZTL a Palermo.

La stretta ai pass facili per entrare nella Ztl c’è stata. E sembra non sia stato necessario usare il bastone, perché i beneficiari, enti e istituzioni, hanno naturalmente inserito la marcia indietro e sono ora usciti dalla lista bianca.

L’Asp che svettava con i suoi ben 444 permessi di ingresso senza pagamento ora ha inviato richieste solo per 164. La polizia municipale ne aveva 268, adesso ne ha caricate 120. Quasi dimezzati i mezzi privati della Forestale, passati da 161 targhe a 89. E ancora Reset, con 115 auto rispetto alle passate 146; Rfi scende da 258 e si accontenta di fare circolare 125 mezzi, la Rap ne ha 697 contro le precedenti 762.

Quindi, in tanti hanno gravitato a costo zero nella Ztl senza averne realmente diritto?

O è stata presa di coscienza o atto dovuto per evitare altri imbarazzi, quando l’Amat ed il Comune con il sindaco in testa si sono trovati con la patata bollente dei diecimila permessi gratuiti di circolare nella zona che dovrebbe essere, per genesi e ordinanze, preservata dai gas di scarico, il campo dei beneficiari si è spontaneamente ristretto.