Gds: “Palermo, Di Mariano finisce sotto i ferri. Blin è pronto per ritornare in gruppo”

L’inizio del 2025 non è stato dei migliori per i rosanero. L’esonero di Morgan De Sanctis e l’arrivo di Carlo Osti come nuovo direttore sportivo hanno scosso l’ambiente, mentre sul fronte tecnico gli infortuni continuano a rappresentare una preoccupazione per il tecnico Alessio Dionisi.

Come inizio sicuramente non c’è male. Il Palermo ha cominciato il 2025 non proprio nel migliore dei modi. Fuori dal campo, l’esonero di De Sanctis ha scosso sicuramente l’ambiente e dato il via alla novità Osti.

Lato campo, invece, due report medici diramati nella giornata di ieri hanno certificato quanto già si sapeva per due rosanero. Salvatore Orifici evidenzia, infatti, che Desplanches ha subito una lesione al retto femorale della gamba sinistra, infortunio riportato nei minuti finali della gara contro il Cittadella durante un rinvio dal fondo.

Un problema simile a quello dello scorso anno, quando si fermò nella semifinale play-off contro il Venezia, ma fortunatamente meno grave. Secondo i medici, il portiere potrebbe recuperare per la seconda gara del 2025 contro la Juve Stabia, mentre contro il Modena spazio a Sirigu, con Cutrona in panchina o un possibile rinforzo dal mercato già nei prossimi giorni.

La seconda notizia negativa riguarda Di Mariano, come sottolinea Orifici, vittima di una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. L’attaccante dovrà sottoporsi a intervento chirurgico nei prossimi giorni, rendendo improbabile il suo ritorno in campo prima di febbraio.

Un problema significativo, considerando anche le condizioni di Di Francesco, ancora in fase di recupero e in dubbio per il Modena.

La buona notizia arriva da Blin, che sta svolgendo un lavoro differenziato e potrebbe rientrare in gruppo dopo la partita contro il Modena, sostituendo un Gomes ormai sempre più vicino alla cessione. Orifici segnala tempi più lunghi per Gomis, mentre Di Bartolo si avvicina al rientro in gruppo. Tutto risolto, invece, per Diakité, che ha superato i problemi all’occhio e sarà disponibile già domenica.

Nel frattempo, Dionisi sta proseguendo senza sosta la preparazione al match contro il Modena, come sottolinea Orifici. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per la corsa ai play-off.

I canarini, reduci da otto risultati utili consecutivi, hanno un punto in più rispetto al Palermo, e la sfida del Barbera rappresenta una prova di maturità per i rosanero. Per Dionisi sarà fondamentale trovare la formula giusta per battere la squadra di Mandelli e allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica, cercando al tempo stesso di consolidare la propria candidatura per un posto nei play-off.