Gds: “Palermo, concessi due giorni di riposo”

Nel numero odierno del Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici analizza la delicata fase che attende il Palermo dopo la sconfitta contro la Carrarese. Con quattro sfide cruciali all’orizzonte, i rosanero sono chiamati a una reazione immediata per dare una svolta alla loro stagione.

Un breve riposo prima del tour de force per il Palermo

Il Palermo lecca le ferite dopo la brutta sconfitta contro la Carrarese e approfitta di un momento di pausa lontano dai campi di allenamento. La squadra ha ricevuto due giorni di riposo, concessi per ricaricare le energie in vista di un periodo decisivo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, e saranno gli unici giorni liberi per i rosanero fino al 29 dicembre.

Da questa settimana fino alla fine dell’anno, il Palermo sarà impegnato in un vero e proprio tour de force, con quattro partite fondamentali in appena tre settimane. Si parte domenica con la sfida contro il Catanzaro, seguita in rapida successione dagli incontri con Sassuolo, Bari e Cittadella.

Queste quattro gare delineeranno il futuro del Palermo, che dovrà dimostrare di avere la forza per risalire la classifica e ritrovare fiducia dopo un periodo segnato da risultati altalenanti. Un percorso impegnativo che non ammette errori.