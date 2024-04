Gds: “Palermo, buche e incidenti nelle strade insicure”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle strade poco sicure a Palermo.

Una lunga catena di incidenti stradali, alta velocità e buche sull’asfalto fanno crescere l’allarme sicurezza sulle strade. L’ultimo episodio risale a sabato notte, quando, poco dopo le 0,30, una jeep impegnata in un sorpasso sulla sinistra in corso Alberto Amedeo, all’angolo con la piazza del mercato delle Pulci, ha urtato leggermente una macchina e si è ribaltata.

L’auto ha rotolato sull’asfalto per alcuni metri, finendo la sua corsa contro un palo e una baracca. Le due persone a bordo del mezzo, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite (per loro codice giallo). Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e le ambulanze, oltre agli agenti dell’infortunistica, che hanno compiuto i rilievi. L’impatto è avvenuto a una velocità relativamente sostenuta e solo per un caso non ha provocato conseguenze più gravi.

Un episodio avvenuto all’indomani dell’impatto mortale nei pressi della questura, costato la vita ad Anna Maria La Gattuta di 61 anni, travolta da un camion che aveva i freni rotti, mentre si trovava insieme al marito in sella a uno scooter. Tra asfalto dissestato, buche, alta velocità e monopattini che sfrecciano nell’assoluta anarchia, i cittadini in più di un’occasione hanno lanciato l’allarme sicurezza sulle strade.