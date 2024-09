Gds: “Palermo. Al Maradona il secondo ko più pesante della storia in Coppa Italia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che al Maradona di Napoli ha subìto la seconda sconfitta più pesante della sua storia in Coppa Italia.

La sconfitta del Palermo contro il Napoli in Coppa Italia, con un pesante 5-0, ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club rosanero. Sebbene la gara fosse fuori portata, nessuno si aspettava un risultato così schiacciante, che ha inevitabilmente acceso campanelli d’allarme all’interno della squadra e tra i tifosi. Questo risultato entra di diritto tra le peggiori sconfitte nella storia del Palermo, una mazzata che sarà difficile dimenticare.

Solo una volta il Palermo aveva subito una sconfitta più pesante in Coppa Italia: era il 1984, contro la Juventus di Platini e Boniek, che vinse 6-0. Anche quella partita rimane un ricordo amaro per i tifosi rosanero. Quella di giovedì scorso è anche la decima peggior sconfitta di sempre nella storia del Palermo, e la più pesante da febbraio 2016, quando la Roma inflisse un altro 5-0 ai rosanero allo Stadio Olimpico.

In termini di sconfitte storiche, il record negativo del Palermo risale al lontano 1951, con un 9-0 subito contro il Milan in Serie A. Tra i match più recenti e dolorosi, impossibile non ricordare lo 0-7 subito al Renzo Barbera contro l’Udinese nel 2011. Quella partita, che vide protagonisti Di Natale e Sanchez, fu uno shock per il Palermo di Delio Rossi, ma la squadra seppe reagire, arrivando pochi mesi dopo a giocare la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

È proprio da quell’esempio che Dionisi e i tifosi del Palermo sperano di trarre ispirazione. L’obiettivo è considerare questa sconfitta contro il Napoli come un grave incidente di percorso, ma che possa essere presto archiviato, già dalla prossima partita contro il Sudtirol, con la speranza di voltare pagina e proseguire il cammino in campionato.