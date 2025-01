Gds: “Palermo. Accordo totale per Pohjanpalo, anche Magnani in dirittura d’arrivo”

Come riportato dal Giornale di Sicilia da Massimiliano Radicini, cresce l’attesa per l’ufficialità dell’arrivo di Joel Pohjanpalo al Palermo. Il club rosanero e il Venezia hanno definito ogni dettaglio della trattativa, con un accordo fissato su una base di 4 milioni di euro, a cui potrebbero essere aggiunti eventuali bonus. Per l’attaccante finlandese classe 1994 è previsto un contratto di tre anni e mezzo con opzione per una quarta stagione, ma non si esclude un prolungamento fino al 2029.

Il Venezia attende ora di chiudere per il sostituto, con Eldor Shomurodov come principale candidato. Per il Palermo si tratta di un colpo importante: Pohjanpalo, un centravanti di valore per la Serie B, si aggiunge a un reparto offensivo che già vanta Brunori e Le Douaron. Anche lo stesso giocatore può considerarsi soddisfatto, in quanto il lungo contratto gli garantirebbe stabilità fino a circa 35 anni.

Altri movimenti del mercato rosanero

Il DS Carlo Osti non si concentra solo su Pohjanpalo. È in dirittura d’arrivo anche la trattativa per Giangiacomo Magnani del Verona. Considerando che il centrale classe 1995 è in scadenza a giugno, l’offerta del Palermo è in linea con le richieste, e il giocatore è pronto ad accettare un ingaggio simile a quello attuale, poco sopra il milione lordo. Entrambe le operazioni potrebbero essere formalizzate tra domani e l’inizio della prossima settimana.

In uscita, l’arrivo di Pohjanpalo segna il probabile addio di Thomas Henry, destinato alla Sampdoria. Per quanto riguarda la difesa, Peda, classe 2002, passerà in prestito alla Juve Stabia dopo aver collezionato solo tre presenze in questa prima parte di stagione. Situazione più incerta per Nedelcearu, che potrebbe valutare un rinnovo o cercare una soluzione che gli garantisca più minutaggio.

Infine, possibili sviluppi per Dario Saric e Roberto Insigne. Saric è richiesto da diversi club, ma al momento nessuno sembra disposto a soddisfare la richiesta di un milione di euro del Palermo. Per Insigne, il futuro potrebbe risolversi solo nelle fasi finali del mercato, anche a causa del suo pesante ingaggio.