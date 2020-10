L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesimo attacco di Nello Musumeci, governatore della Sicilia, ai dipendenti regionali. «Per il 70 per cento inutili. Avevamo 19.000 dipendenti: 5.000 sono andati in pensione, ne abbiamo 13.000 e il 50% appartiene alla fascia A e B, assolutamente non funzionali a rendere efficiente la macchina regionale».

I sindacati replicano «Crediamo che ignori come funzionano realmente gli uffici della Regione che lui stesso guida, altrimenti non si spiegano questi attacchi ripetuti attraverso la stampa, volti forse più a impressionare il pubblico che alla risoluzione dei problemi», dicono con una nota unitaria Gaetano Agliozzo e Franco Campagna della Fp-Cgil, Paolo Montera e Fabrizio Lercara della Cisl-Fp, Enzo Tango e Luca Crimi della Uil-Fpl, Fulvio Pantano e Francesco Madonia del Sadirs e Dario Matranga e Marcello Minio dei Cobas/Codir.







«Stavolta, tra l’altro, il governatore ha attaccato direttamente il personale delle categorie A e B, di cui forse non sa che fanno parte dipendenti che portano avanti interi uffici pure senza il riconoscimento che spetta ai loro colleghi di altre categorie. Ribadiamo che se il presidente

Musumeci vuole sapere davvero come stanno le cose nella pubblica

amministrazione regionale, come lavorano davvero i dirigenti e i dipendenti di A, B, C e D, noi siamo pronti al confronto».