L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di un problema relativo all’acqua a Montelepre. La sindaca, Maria Rita Crisci, ne ha vietato l’utilizzo a scopo potabile. E precisa: «L’avviso è stato fatto per precauzione, anche perché quell’acqua si può usare solo a fini igienici». Sconsigliato berla, dunque, almeno fino a quando non si conoscerà l’esito degli accertamenti sulla qualità dalla sorgente «Calcerame». «Dalle ultime analisi periodiche fatte dal biologo per conto del Comune – precisa la sindaca – informalmente abbiamo saputo che alcuni valori dei campioni prelevati sono anomali. Per salvaguardare la salute dei residenti, anche se si tratta di fornitura per uso igienico-sanitario, ho voluto comunicarlo».