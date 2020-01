L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Marsala. I rosanero vincono ma continuano a non piacere. Il derby col Marsala ha regalato i tre punti che servivano per scrollarsi di dosso un po’ di paura, però gli interrogativi restano. Adesso è necessario augurarsi che Pergolizzi trovi una chiave per ridare un gioco alla sua squadra. Ieri il Palermo ha vissuto di fiammate, e non è un bene per una squadra che deve sprintare per il campionato.