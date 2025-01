Gds: “Il mercato del Palermo nella mani di Carlo Osti. Ecco come cambiano gli obiettivi”

Il cambio di direttore sportivo in casa Palermo porta con sé una revisione profonda delle strategie di mercato per provare a raddrizzare una stagione fin qui altamente deludente. Massimiliano Radicini, per il Giornale di Sicilia, sottolinea come il nuovo ds Carlo Osti sia già al lavoro per riportare equilibrio e serenità all’interno del gruppo e sciogliere i nodi emersi nei mesi scorsi.

Oltre alla gestione dello spogliatoio, l’obiettivo principale sarà quello di rinforzare l’organico, che necessita di interventi in diversi reparti. Alcuni giocatori chiave potrebbero infatti lasciare la Sicilia, mentre è evidente la necessità di alzare il tasso tecnico e qualitativo della squadra per dare un passo decisamente diverso alla seconda parte di stagione.

Difesa da puntellare

Il reparto arretrato è una delle aree su cui intervenire. La rescissione di Lucioni ha lasciato libera una casella in difesa che andrà riempita con attenzione. La coppia Baniya-Nikolaou, seppur valida, è apparsa talvolta insicura, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni.

Per il ruolo di terzino sinistro, Ceccaroni ha dato segnali positivi, ma sarà necessario individuare un laterale difensivo capace di svolgere entrambe le fasi con continuità. Inoltre, bisognerà chiarire il destino di Lund. In uscita potrebbe esserci anche Peda, con il Foggia in pole position per accoglierlo in prestito.

Centrocampo in bilico

Più chiara, almeno in apparenza, la situazione a centrocampo, anche se non mancano le incognite. Il rientro di Blin offre nuove soluzioni a Dionisi, ma le possibili partenze di Saric e Gomes rendono necessario un intervento per garantire maggiore profondità e qualità. Il Palermo è alla ricerca di profili versatili, capaci di coprire più ruoli e dare equilibrio alla manovra.

Attacco da ricostruire

Il nodo più grande riguarda però l’attacco, il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà in termini di concretezza sotto porta. L’obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti resta Gianluca Lapadula del Cagliari, soprattutto se Dionisi confermerà il modulo con due punte.

Prima dell'arrivo di Osti, l'ex ds De Sanctis aveva avviato contatti per altre opzioni in attacco, tra cui Joao Pedro dell'Hull City e le punte del Venezia, Gytkjaer e Raimondo. Quest'ultimo club, tra l'altro, ha mostrato interesse per Brunori, il cui futuro è ancora tutto da definire.

L’arrivo di Osti potrebbe ora cambiare le carte in tavola, con una strategia diversa rispetto alle precedenti valutazioni. Il nuovo ds sta già lavorando per trovare le soluzioni migliori e consegnare a Dionisi una squadra competitiva, in grado di affrontare la seconda parte della stagione con rinnovata fiducia.

Il mercato di gennaio rappresenta un passaggio cruciale per il Palermo, chiamato a rinforzare tutti i reparti e a recuperare il terreno perso. Con Osti alla guida delle operazioni, i tifosi si aspettano interventi mirati per rilanciare le ambizioni della squadra e puntare ai play-off.