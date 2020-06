L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui tratti di mare interdetti alla balneazione. Come risulta dal decreto dirigenziale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatori epidemiologico dell’assessorato della Salute della Regione sono: Ficarazzi ad ovest della foce del fiume Eleuterio per 1.100 metri, Aspra ad ovest del piazzale. Prime Rocche per 750 metri, a est dalla spiaggia del Sarello per 1.590 metri, a Santa Flavia, Fondachello 900 metri, a Sant’Elia 600 metri e la zona portuale per 1.150 metri, ad Altavilla Milicia ponte San Michele per 1.000 metri e litorale della Brica per 300 metri, a San Nicola l’Arena porto per 900 metri e porticciolo 300 metri. Divieti pure a Trabia porto del pescatore per 400 metri e tratto antistante svincolo autostrada per 1.200 metri, a Termini Imerese a est del fiume San Leonardo per 200 metri, contrada Bragone fosso san Leonardo per 200 metri da zona industriale, a Torre Battimano per 10.000 metri.