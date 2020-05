L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda la sfida di dieci anni fa del Palermo contro la Sampdoria, decisiva per la qualificazione alla Champions League. Il «Barbera» si presentò alla supersfida col record di pubblico: 35.872 presenti, mai avuti tanti né prima, né dopo – scrive il quotidiano -. La spinta del pubblico, però, non fu sufficiente. Sirigu esce male su Mannini e lo atterra, calcio di rigore prontamente realizzato da Pazzini. La reazione del Palermo di Delio Rossi è viva, ma haun costo. Miccoli, per pareggiare i conti, ci rimette un crociato, che però non lo frena dalrealizzare il suo, di rigore. L’eroe di quella giornata poteva essere Budan, ma sbaglierà il gol più clamoroso della sua carriera, un colpo di testa a porta vuota spedito fuori. Qui gli highlights: