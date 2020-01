L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’ACR Messina contro il San Tommaso. I peloritani si impongono 1-0 grazie a Crucitti, che nel finale si inventa un super gol al volo. Clima non dei migliori, in casa biancoscudata, per l’aperta contestazione della tifoseria, che prende posto in Curva soltanto nella ripresa, intonando costanti cori di disappunto nei confronti della proprietà,che in settimana ha operato l’ennesima rivoluzione societaria: salutati tutti i dirigenti provenienti dal Camaro, che bene avevano operato nei mesi precedenti e che erano riusciti anche a firmare una sorta di armistizio con la tifoseria, già protagonista nella scorsa stagione di duri battibecchi con il gruppo Sciotto.