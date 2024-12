Gazzetta dello Sport: “Ultima chiamata per Dionisi? Le probabili formazioni di Sassuolo-Palermo”

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, oggi alle ore 15, Sassuolo e Palermo si affrontano in una sfida dai contorni opposti ma ugualmente decisiva. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, i neroverdi cercano di consolidare il loro primato in classifica e continuare la striscia di risultati positivi, mentre i rosanero vogliono spezzare il digiuno di vittorie esterne che dura da quasi tre mesi.

Sassuolo, imbattibilità e primato da difendere

Il Sassuolo arriva a questo appuntamento forte di sei vittorie consecutive e con numeri da capogiro: miglior attacco del campionato con 38 gol segnati e seconda miglior difesa con 14 reti subite. Grosso può contare su un gruppo solido e in piena fiducia, trascinato dal talento di Berardi e Laurienté, e si presenta con il consueto 4-3-3 votato all’attacco.

Palermo, crisi di risultati e necessità di svolta

Situazione opposta per il Palermo di Dionisi, reduce da un periodo complicato e in cerca di una scossa per rilanciare le proprie ambizioni. Dopo le ultime prestazioni altalenanti, i rosanero proveranno a cambiare rotta affidandosi al 4-4-1-1 con Verre sulla trequarti a supporto di Le Douaron, mentre Brunori e Henry partono dalla panchina.

Assenze e ballottaggi

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Grosso dovrà fare a meno di Romagna, Mulattieri e Volpato, mentre Dionisi è privo di Peda, Diakité, Pierozzi, Blin e Gomis. Ceccaroni è in diffida tra i siciliani, mentre Laurienté e Thorstvedt sono a rischio squalifica per i neroverdi.

Probabili formazioni (Gazzetta dello Sport, oggi in edicola):

SASSUOLO (4-3-3):

Portiere: Moldovan (31)

Difesa: Toljan (23), Muharemovic (80), Odenthal (26), Pieragnolo (15)

Centrocampo: Obiang (14), Boloca (11), Thorstvedt (42)

Attacco: Berardi (10), Moro (24), Laurienté (45)

Panchina: Satalino, Missori, Paz, Lovato, Miranda, Ghion, Caligara, Iannoni, Lipani, D’Andrea, Pierini, F. Russo

Allenatore: Grosso

PALERMO (4-4-1-1):

Portiere: Desplanches (1)

Difesa: Lund (3), Nikolaou (43), Baniya (4), Nedelcearu (18)

Centrocampo: Di Francesco (17), Ranocchia (10), Segre (8), Di Mariano (7)

Trequartista: Verre (26)

Attacco: Le Douaron (21)

Panchina: Sirigu, Nespola, Ceccaroni, Buttaro, Vasic, Saric, Gomes, Appuah, Insigne, Brunori, Henry

Allenatore: Dionisi

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Luciani – Biffi

Quarto uomo: Burlando

VAR: Camplone

AVAR: Muto

TV: DAZN e Prima

Prezzi: 20-50 euro

Ultima chiamata per Dionisi?

Per il Palermo questa partita non rappresenta solo un banco di prova, ma un’occasione per dimostrare di essere ancora in corsa per un campionato di vertice. Dionisi si gioca molto, mentre Grosso punta a confermare il Sassuolo come rullo compressore della Serie B. I 90 minuti di oggi potrebbero dire molto sul futuro di entrambe le squadre.