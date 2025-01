Gazzetta dello Sport: “Südtirol scatenato sul mercato: rinforzi per la salvezza”

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Südtirol è uno dei club più attivi sul mercato per rafforzare la rosa e dare a Fabrizio Castori maggiori chance di salvezza. Dopo anni senza grandi cambiamenti, il ds Paolo Bravo punta a una rigenerazione del gruppo.

Già definito l’arrivo di Niklas Pyyhtiä dal Bologna, sono in chiusura anche i colpi di Luca Belardinelli, che farà ritorno dall’Empoli, ed Ettore Gliozzi, attaccante del Modena. Operazioni mirate per rilanciare i biancorossi nella corsa alla permanenza in Serie B.