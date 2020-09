L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’inchiesta relativa alla cittadinanza italiana di Luis Suarez, attaccante del Barcellona. La Juventus non risulta indagata «Premetto che non c’è stata alcuna pressione esterna. È stata un’iniziativa dei vertici dell’Università per Stranieri di Perugia, ammaliati dal candidato eccellente e dall’avere avuto un contatto da parte di questa squadra». Selvaggio Sarri ha poi confermato che la Juventus non è indagata: «Assolutamente no. Se non lo sarà? Nessuno è veggente, sono in corso acquisizioni di documentazioni».