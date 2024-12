Gazzetta dello Sport: “Sassuolo-Palermo 2-1. Le pagelle”

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo si conferma capolista e chiude il girone d’andata da campione d’inverno grazie al successo per 2-1 contro un Palermo che incassa la terza sconfitta consecutiva. Una gara combattuta, con i rosanero capaci di rimettere in equilibrio il match dopo il gol iniziale di Laurienté, ma puniti nella ripresa dalla splendida punizione di Pierini.

I neroverdi di Grosso dimostrano solidità mentale e qualità tecnica, sfruttando la profondità della rosa e mantenendo il controllo nei momenti chiave della gara. Per il Palermo, invece, proseguono le difficoltà nel trovare continuità, con errori individuali che continuano a compromettere le prestazioni.

Ora la squadra di Dionisi è chiamata a reagire nella sfida contro il Bari, già definita come un’ultima chiamata per il tecnico rosanero. Di seguito, le pagelle della Gazzetta dello Sport, oggi in edicola.

MARCATORI

Laurientè (S) al 9’ p.t.

Le Douaron (P) al 21’ p.t.

Pierini (S) al 25’ s.t.

SASSUOLO (4-2-3-1)

Moldovan 6 – Sicuro nelle uscite e attento quando chiamato in causa.

Toljan 6,5 – Spinge con continuità e offre soluzioni offensive utili.

Muharemovic 6,5 – Ordinato e preciso, limita bene gli attaccanti avversari.

Odenthal 6 – Qualche incertezza in copertura, ma tiene il reparto in equilibrio.

Pieragnolo 6,5 – Si propone spesso in avanti e difende con attenzione. (dal 13’ s.t. Doig 6,5) – Entra bene e porta freschezza.

Obiang 6 – Solido in copertura, cala un po’ nel finale. (dal 34’ s.t. Iannoni s.v.)

Boloca 6,5 – Gestisce bene i tempi di gioco e si fa sentire in interdizione.

Berardi 6 – Meno incisivo del solito, ma contribuisce alla manovra offensiva. (dal 42’ s.t. Lovato s.v.)

Thorstvedt 6 – Alterna buone giocate a momenti di pausa, ma è sempre pericoloso.

Laurientè 7 – Segna e crea scompiglio sulla fascia, confermando il suo ottimo momento. (dal 42’ s.t. F. Russo s.v.)

Moro 5,5 – Spreca una clamorosa occasione nel primo tempo e fatica a incidere. (dal 13’ s.t. Pierini 7) – Entra e decide la gara con una punizione perfetta.

ALLENATORE Grosso 6,5 – Conferma la solidità della squadra, sfruttando bene i cambi e mantenendo la leadership in campionato.

PALERMO (3-4-2-1)

Desplanches 5 – Errore grave sul primo gol e fermo sulla punizione decisiva. Prestazione insufficiente.

Baniya 5,5 – Alterna buone chiusure a momenti di difficoltà contro Laurienté.

Ceccaroni 6 – Attento e applicato, cerca di tenere alta la linea difensiva.

Nikolaou 6 – Lavoro discreto in marcatura, ma commette qualche sbavatura.

Di Mariano 5,5 – Propositivo nel primo tempo, cala nella ripresa. (dal 32’ s.t. Insigne 5,5) – Entra senza lasciare il segno.

Segre 6 – Combatte in mezzo al campo, ma procura il fallo che porta al gol di Pierini. (dal 40’ s.t. Henry s.v.)

Ranocchia 5 – Fatica a imporsi e a dare ritmo alla manovra. Prestazione sottotono.

Lund 6 – Buon lavoro difensivo e un assist importante, ma anche qualche errore di posizione.

Verre 5,5 – Alterna buoni spunti a pause, manca di incisività. (dal 23’ s.t. Vasic 5) – Impalpabile dopo l’ingresso.

Di Francesco 6 – Colpisce una traversa e si muove molto, ma manca il colpo risolutore. (dal 32’ s.t. Appuah 5,5) – Entra senza incidere.

Le Douaron 6,5 – Segna il primo gol stagionale e lotta su ogni pallone. (dal 40’ s.t. Brunori s.v.)

ALLENATORE Dionisi 5,5 – La squadra lotta ma commette troppi errori individuali. I cambi tardivi non aiutano e ora la sua panchina è a rischio.

ARBITRO

Ayroldi di Molfetta 6 – Direzione equilibrata senza episodi controversi.

ASSISTENTI

Luciani 6 – Biffi 6

ESPULSI

Nessuno.

AMMONITI

Baniya (P) e Nikolaou (P) per gioco scorretto.

NOTE

Paganti: 4.744, incasso di 38.678 euro.

Abbonati: 2.169, quota non comunicata.

Tiri in porta: 2-3.

Tiri fuori: 6-7.

Fuorigioco: 3-3.

Calci d’angolo: 7-8 per il Palermo.

Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

Ora il Palermo dovrà rialzare la testa nella prossima sfida contro il Bari, una gara che potrebbe decidere il futuro di Dionisi sulla panchina rosanero.