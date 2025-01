Gazzetta dello Sport: “Razzismo ci risiamo. Reggio, insulti a Dorval. Partita sospesa per 6’”

La VAR ha giocato un ruolo chiave nel match, con un gol inizialmente convalidato e poi annullato a Portanova al 21′ del primo tempo, cambiando l’atmosfera di una partita fino ad allora tranquilla. Da quel momento fino al riposo, la tensione è aumentata: oggetti, inclusa una scarpa, sono stati lanciati in campo e offese razziali sono state rivolte a Dorval, causando una sospensione del gioco di oltre 6 minuti. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di Daniele Orsato, presente al debutto come commissario per lo sviluppo del talento arbitrale dell’AIA, e ha suscitato critiche dai tifosi verso l’arbitro Prontera.

La partita è rimasta ad alta tensione, con il Bari che non è riuscito a sfruttare l’inferiorità numerica della Reggiana, rimasta in 10 per l’espulsione di Lucchesi per un intervento falloso. Anche in questo caso, la VAR ha corretto la decisione iniziale dell’arbitro di mostrare solo un cartellino giallo. Il nervosismo ha coinvolto anche l’allenatore del Bari, Viali, espulso poco prima dell’intervallo. La miccia di queste tensioni è stata il gol annullato a Portanova, che aveva segnato da 20 metri, ma il gol è stato revocato per un fallo precedente di Reinhart su Benali. Questo ha riacceso vecchie rimostranze del Bari verso la VAR, inclusa una situazione simile un mese prima contro il Modena.

Durante il match, ci sono stati momenti di disordine tra i tifosi, con Prontera che ha sospeso temporaneamente il gioco dopo segnalazioni di insulti razziali subiti da Dorval. Nonostante gli inviti alla calma da parte dei giocatori e l’arbitro, solo un messaggio generico è stato diffuso a causa di problemi di comunicazione. Dorval ha espresso il suo disappunto su Instagram, condannando l’incidente e sottolineando che tali comportamenti non riflettono i valori della città.

Nel secondo tempo, nonostante fosse in inferiorità numerica, la Reggiana ha dominato il gioco, mostrando grande carattere e creando alcune occasioni pericolose nei minuti finali attraverso Lasagna, Sibilli e Bellomo. Novakovich, entrato al posto di Maita, si è infortunato al ginocchio, ma secondo l’allenatore Longo, non dovrebbe essere nulla di grave.