L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Marina di Ragusa. I rosa restano a +5 sul Savoia, nonostante un avvio da brividi: Puglisi prova a sorprendere Pelagotti con una punizione da centrocampo. Floriano e Langella sono gli uomini di Pergolizzi e il Palermo sale di tono. Soltanto nella ripresa, il Palermo passa in vantaggio: Langella taglia dentro in verticale, Sforzini stoppa di petto e chiude di destro sul palo opposto. Esce fuori il Marina di Ragusa. Floriano avrebbe la palla del k.o. su lancio di Martin, ma il suo pallonetto termina alto. Il finale è di sofferenza, il Palermo non tiene palla e c’è anche un contatto dubbio in area tra Crivello e Baldeh, che l’arbitro giudica regolare. Pergolizzi rimprovera i suoi: « Dobbiamo lavorare su noi stessi. Nel primo tempo dovevamo fare gol, poi siamo andati in vantaggio senza chiudere la partita. Ho visto delle finezze che non vanno fatte».