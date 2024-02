Gazzetta dello Sport: “Palermo, già 5 scontri diretti e nessuna sconfitta”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e gli scontri diretti finora mai persi.

Il Palermo è imbattuto negli scontri diretti con le formazioni in lotta per la promozione diretta. Finora ne ha giocati 5: con Venezia, Parma, Cremonese e Como, affrontato sia all’andata e al ritorno. In totale la Corini ha collezionato tre vittorie con Venezia, Como e Cremonese, e due pareggi con Parma e Como (all’andata).