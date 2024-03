Gazzetta dello Sport: “Monza, la famiglia Berlusconi dice addio. Club ceduto”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Monza e sulla famiglia Berlusconi pronta a vendere.

Il Monza sta per aprire le porte a un nuovo socio di maggioranza. Si avvicina infatti il closing dell’operazione che porterà all’ingresso di Orienta Capital Partners, con ogni probabilità con una percentuale superiore al 60% delle quote rilevate da Fininvest che rimarrà socio di minoranza. I contatti tra le parti vanno avanti da settimane nella massima riservatezza e proprio in questi giorni si sta chiudendo la due diligence per la parte finanziaria. La negoziazione procede senza intoppi anche se non è stato messo nero su bianco.

Intorno al Monza si erano mossi sia dagli Usa sia dal mondo arabo per capire i margini di un investimento nel club brianzolo. Invece a spuntarla sembra ormai la società italiana di cui parliamo in questa pagina. Ciò che trapela dalla trattativa è che rimarrà all’interno della società Adriano Galliani con un ruolo centrale e operativo. Un segnale di continuità con la famiglia Berlusconi che sta seguendo gli sviluppi della cessione in prima fila.

Il Cavaliere aveva a cuore il Monza e l’attuale a.d. Galliani lo ha sempre ribadito anche dopo la scomparsa. Quanto fatto nelle ultime due campagne acquisti (quella estiva e quella invernale) certifica il continuo interesse degli eredi intorno alla società che bene sta facendo anche in questa seconda stagione di Serie A. Ma che ci fossero interessi intorno alle quote del club è risaputo da mesi. Prima la voce del magnate greco Evangelos Marinakis, poi i fondi di cui abbiamo parlato poco sopra. L’interesse del magnate si era palesato almeno personalmente con la visita dello stesso ad Arcore a Silvio Berlusconi.