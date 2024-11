Gazzetta dello Sport: “Miccoli chiede il perdono a Maria Falcone”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno in città di Fabrizio Miccoli.

Fabrizio Miccoli è tornato a Palermo per la partita contro il Cittadella. Sabato ha chiesto di incontrare Maria Falcone, sorella di Giovanni, per scusarsi delle frasi intercettate nell’inchiesta del 2011, che lo portò a una condanna a 3 anni e 3 mesi per estorsione con metodo mafioso. All’epoca, Miccoli aveva apostrofato in modo offensivo il giudice Falcone, vittima della mafia, definendolo “quel fango di Falcone”.