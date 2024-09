Gazzetta dello Sport: “Lega B Ufficiale, nuove elezioni il 10 ottobre”

L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle nuove elezioni di Lega B in programma il 10 ottobre.

È ufficiale la convocazione dell’Assemblea elettiva della Lega B per il 10 ottobre, dopo il primo tentativo fallito lo scorso 12 settembre. Mauro Balata, attuale presidente, dovrebbe ripresentarsi come candidato, così come Walter Veltroni, già in lizza nella precedente elezione. Non sono esclusi altri nomi che potrebbero emergere come candidati alternativi. Le candidature devono essere presentate entro la mezzanotte del 30 settembre.