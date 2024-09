Dionigi: «Cremonese, Sassuolo e Palermo hanno organici superiori agli altri»

Intervistato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, Davide Dionigi si è espresso per parlare, tra i vari temi, anche del campionato di Serie B.

«La nuova Champions? Affascinante. Potrebbe portare delle sorprese nelle qualificazioni. La formula può funzionare.

Milan? È una squadra calcisticamente malata. Non ha trovato la sua identità. L’allenatore è nuovo, c’è bisogno di tempo. Ma siamo in Italia. E il tempo stringe. Fonseca è chiamato a portare velocemente risultati.

Cosa non ha funzionato? Ci sta che la squadra non digerisca determinanti concetti. Conte ha tentennato alla prima ma poi ha inciso. Chiaro, c’è ancora margine. Ma vedo una situazione confusionaria. In ogni caso bisogna starci dentro per giudicare.

Pisa? Le squadre di Inzaghi hanno sempre degli inizi importanti. Sì è fatto costruire la squadra a sua immagine e somiglianza. E la società è stata brava ad accontentarla.

Chi per la promozione?

La Cremonese, il Sassuolo e il Palermo hanno organici superiori agli altri. Poi ci saranno le sorprese. Magari proprio il Pisa. Ma i valori della B si vedono dopo la decima giornata.

In C delude l’Avellino. L’inizio non è stato quello che ci si aspettava. Ma il tempo per rimediare, per la caratura della squadra c’è. Giusto dargli tempo. L’Avellino è competitivo».