Gazzetta dello Sport: “Le torri all’assalto del Re. Gol del Palermo e quelli del Venezia sulla via per la A”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara del Palermo contro il Venezia.

La Serie A in palio, tra chi cerca ancora di centrarla dalla porta principale e chi la vede nettamente più a portata di mano. Tutto in una notte tra Palermo e Venezia per una sfida che si preannuncia totale, perché non sarà soltanto il duello a distanza Brunori-Pohjanpalo a prendersi la scena, ma anche il modo in cui Eugenio Corini e Paolo Vanoli se la giocheranno.

In un’ipotetica partita a scacchi, il Venezia ha nel gigante finlandese il suo Re del gol, ma il Palermo ha nelle torri il modo per contrapporre l’assalto al capocannoniere del campionato. Le 16 reti firmate da Pohjanpalo contro le 16 messe a segno di testa dal Palermo, la specialità della casa che vale il record nei primi cinque campionati a europei.

Che numeri Occhio, quindi, anche l’ex Segre, che con 6 reti comanda la particolare classifica. Se poi si pensa che questa sera si affrontano la squadre che, insieme al Parma, segnano di più sugli sviluppi da calcio piazzato (19 gol) il piatto è servito, tendendo pure presente che saranno di fronte il terzo e il secondo migliore attacco del torneo. Gli spunti per aggiudicarsi il match su entrambi i fronti non mancano. La vittoria è un balsamo importante prima della sosta, per Corini che si porterebbe a due punti dai rivali, per Vanoli che per una sera si accomoderebbe al secondo posto in attesa di capire cosa farà la Cremonese in casa del Südtirol.

Corini deve gestire la tegola Ranocchia (lesione al bicipite della coscia destra) con Henderson pronto a rilevarlo. Un’assenza che insieme quella datata di Lucioni diventa pesante. Vanoli non può contare su Dembelé per una distorsione caviglia, potrebbe rilanciare Idzes per Altare e preferire Pierini a Gytkyear in un assetto più da trasferta,dove ha sempre perso gli scontri diretti (con Cremonese, Parma e Como). Sorride Corini che ancora non ne ha perso uno e al Barbera ha avuto la meglio sia sulla Cremonese che sul Como.