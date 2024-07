Gazzetta dello Sport: “Il caso Sampdoria. Anche il Pisa chiede chiarimenti alla Lega e alla Figc”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso Sampdoria, ma non solo. Anche il Pisa avrebbe chiesto chiarimenti alla Figc.

Dopo il Brescia, anche il Pisa ha chiesto spiegazioni alla Lega B in merito al mercato della Sampdoria. In particolare, la questione riguarda gli incentivi all’esodo per i giocatori che hanno risolto i contratti con pagamenti pluriennali. La controversia verte su come debbano essere contabilizzati questi importi: devono essere inseriti nel bilancio anno per anno, come sostiene la Sampdoria, oppure devono essere contabilizzati interamente nell’anno corrente, come ha dovuto fare lo stesso Pisa in passato? La Lega B ha deciso di girare la questione alla Figc per ottenere una risposta definitiva.