Gazzetta dello Sport: “Due sfide per la A: nel mirino del Palermo c’è il secondo posto, con Como e Cremonese esami da grande”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul cammino del Palermo e le sfide per il secondo posto contro Como e Cremonese.

Come due vittorie consecutive possono cambiare la prospettiva. Era quello che mancava al Palermo per rilanciarsi verso la promozione diretta. È bastato fare 6 punti tra la sfida con il Bari e quella con la Feralpisalò per regalarsi due scontri diretti con visuale sul secondo posto. Due successi di fila il Palermo non li metteva in serie da fine settembre, guarda caso quando ricopriva la seconda piazza.

Vuoi vedere che la musica è nuovamente cambiata? Lo diranno i big match con il Como, sabato al Barbera, e con la Cremonese sette giorni dopo. Una sequenza che il girone di ritorno regala nello stesso ordine visto in quello d’andata tra il 23 e Il 26 dicembre. Per i rosanero arrivare a due sfide con dirette concorrenti entrambe a -3 di distanza potrebbe significare dare un’impronta precisa al proprio campionato.

In definitiva. il Palermo viaggiando a una media di 2 punti a partita nelle ultime 9 gare si è regalato due finali che possono già definire la geografia per il secondo posto. Perché gli uomini di Corini all’andata sono usciti imbattuti da questo doppio confronto, parcheggiando in casa del Como e vincendo in casa con i grigiorossi. Una situazione che va sfruttata al meglio in caso di un eventuale arrivo a pari merito.