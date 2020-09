L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania. I due pilastri sono Dos Santos in difesa e Rosaia in mediana. Giocatori come Biondi e Reginaldo devono ancora entrare in condizione. Dos Santos ha diretto la difesa con un senso del piazzamento e un’esperienza che inducono all’ottimismo. «Ho trovato compagni che collaborano, sono fiducioso. Dopo un avvio difficile, con il lavoro e il sacrificio, ci faremo valere perché il gruppo può esprimere valori importanti». Rosaia si è adattato a regista: «Ho giocato quasi sempre da mezzala, ma va bene anche questo ruolo».