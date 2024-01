Gazzetta dello Sport: “Como ancora 4 colpi! Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in B.

Bisogna mettere ordine relativamente al mercato del Como, perché ogni giorno spunta un nome nuovo che spesso è un obiettivo reale (e non la proposta di un procuratore) e, vista la concretezza del club, viene portato a casa. Dunque: l’attaccante Gioacchini del St. Louis è stato ufficializzato ieri; il centrocampista Braunoder dell’Austria Vienna è stato preso e sarà annunciato tra oggi e domani; molto vicino è l’attaccante esterno Ballet del Winterthur; vicino è anche l’altro attaccante (novità del giorno) Nsame dello Young Boys, ex del Venezia; è stata avviata la trattativa per il trequartista Strefezza del Lecce. Cinque innesti stranieri (in uscita ci sono Blanco e Mustapha) a gennaio per provare a vincere il campionato: non è un rischio?

Le altre Il Catanzaro ha trovato il play che mancava dopo l’infortunio di Ghion: preso Petriccione dal Crotone; riguardo l’attacco, l’obiettivo resta Moro dello Spezia (via Sassuolo), dopo aver sondato senza successo De Luca (la Samp ha detto no). Lo Spezia prima di liberare Moro deve però trovare un’alternativa e ha fatto un’offerta ritenuta «importante» al Monza per Maric, vecchio obiettivo dello stesso Catanzaro; intanto dopo Amian al Nantes il club ligure ha ceduto Verde al Karagumruk (forse parte dopo la gara di Pisa). E’ fatta per il secondo nuovo difensore dell’Ascoli (dopo Vaisanen): Gagliolo, di ritorno da Cipro, ha fatto le visite e ha firmato, al contrario di Inglese (saltata la trattativa col Parma).

Un altro difensore l’ha preso la Ternana, che ha prelevato Sgarbi dal Cosenza, dove si sta definendo l’arrivo di Da Riva dalla Reggiana (via Atalanta). Oltre a Ierardi del Vicenza, come difensore esterno il Südtirol è tornato su un vecchio obiettivo come El Kaouakibi (Benevento), ma il primo è favorito; da Bolzano può partire Lunetta, richiesto dalla Torres. Infine la Feralpisalò ha ufficializzato Krastev dal Catanzaro (via Fiorentina) e oggi dovrebbe firmare anche il ritorno del portiere Liverani dall’Alessandria per fare il vice a Pizzignacco.